Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: AB, Türkiye’deki çıkarları ile üyelerinin beklentileri arasında orta yol bulmaya çalıştı

AB, tam üyesi olan Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi (KRY) ve onlara hamilik eden Fransa gibi ülkelerin yaptırım uygulanması konusundaki bütün dayatmalarına karşılık, bu yola girmeyip Türkiye’deki büyük stratejik çıkarları ile üyelerinin beklentileri arasında bir orta yol bulmaya çalışmıştır. Bu sonucun alınmasında Almanya’nın AB dönem başkanı olarak kullandığı inisiyatifin, bu çerçevede Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in ağırlığını koyarak izlediği siyasetin rolünü teslim etmek gerekir.

Tezlerini ortaya koymak için sahada ‘sert güç’ yöntemine de başvuran Türkiye’nin gerilimin en yüksek çizgiye çıktığı noktalarda birden attığı sürpriz adımlarla sergilediği esneklikler, diplomasi zemininde bir çıkış yolu açmaya çalışan Almanya’nın elini güçlendirmiştir.

Reklam

Bu yumuşama ortamı sürdürülebilirse, deniz yetki alanları gibi anlaşmazlık konuları masada müzakere edilirken Türkiye de muhtemelen Oruç Reis araştırma gemisini yeniden Akdeniz’in ortasına gönderip sismik araştırma yapma ihtiyacını duymayacaktır. Dolayısıyla, kısa dönemde bir sonuç alınamasa bile en azından müzakere sürecinin canlı tutulması yeni bir kriz ortamının belirmesini önleyeceğinden AB cephesinde de işleri kolaylaştıracaktır.

Sedat Ergin’in yazısı

SON HABERLER

Bilim Kurulu üyesi: Vaka-hasta ayrımının sebebini anlamadım, kurulda konuşulmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var“ diyerek günlük tabloda vaka sayısının değil, hasta sayısının verildiğini açıklamasıyla başlayan tartışmayla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz konuştu: “Ayrımın sebebini inanın ben de anlamadım. Bu konu Bilim Kurulu’nda da konuşulmuş değil.”

Felekşan Onar’ın Türkiye’yi teğet geçen kanatsız kuşları

Felekşan Onar, Cornell Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu, Harvard Üniversitesi yöneticilik bölümünde yüksek lisans yapmış ve uzun yıllar sanayici olarak ailesiyle birikte çalışmış başarılı bir iş insanı. İki çocuk annesi, azimli ve disiplinli yöneticilik ve üreticilik ruhunu bugün Fyshan Glass Studio ile devam ettiriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...