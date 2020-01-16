Sedat Ergin: AB, küresel bir güç olarak denkleme giremiyor

Coğrafi yakınlık Libya’yı Avrupa’nın arka bahçesi yapıyor. Libya’da krizin tırmanması, iç çatışmaların şiddetlenmesi her seferinde derme çatma teknelere binen insanların Akdeniz’de kuzeye, Avrupa kıtasına doğru yola çıktıkları tehlikeli yolculukları beraberinde getiriyor.

Türk-Rus işbirliği öne çıkarken, AB’nin bu krizde bir rol oynayamaması, öncelikle kurumsal düzeydeki yetersizliğinin bir yansımasıdır. AB ülkeleri, aralarındaki görüş ayrılıkları ve çıkar çatışmalarını aşamadıkları için ortak bir tutum geliştiremiyorlar. Libya krizi bu durumun en son örneğidir.

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Bugün yaşanan büyük krizlerin önemli bir bölümünde -ister Suriye’de olsun, ister Irak’ta- AB bakımından çok farklı değil durum. AB, küresel bir güç olarak denkleme giremiyor.

Sedat Ergin’in yazısı