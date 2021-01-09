Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedat Ergin: 20 Ocak’tan sonra Trump’ın her alandaki icraatının didik didik edileceği anlaşılıyor

Zaten Trump’ın geçen çarşamba günü olayların başlamasından sonra “Sizi seviyoruz” dediği göstericiler için perşembe günü birden “Demokrasimizi lekelediler” açıklamasını yapma noktasına gelmesi, hukuk danışmanlarından kuvvetli uyarılar aldığına işaret ediyor. Trump, son açıklamasıyla 6 Ocak olaylarıyla arasına mesafe koyma çabasına girmiştir.

Ayrıca, 20 Ocak’tan sonra yeni döneme girilmesiyle birlikte Trump’ın başkanlığı sırasındaki bütün tasarruflarıyla ilgili çok ciddi bir sorgulamanın yapılacağı, geriye dönük dört yıl içinde dış politikadan ekonomiye kadar her alandaki icraatının büyüteç altına yatırılıp didik didik edileceği anlaşılıyor.

Reklam

Temsilciler Meclisi’nden sonra Senato’da da çoğunluğun Demokratlar’a geçmiş olması, Kongre’deki komisyonlarda açılabilecek muhtemel soruşturmaların da Trump açısından sıkıntı yaratabileceğine işaret ediyor.

Galiba çanlar artık Donald Trump için çalıyor.

Sedat Ergin’in yazısı

Reklam

SON HABERLER

İkinci Kobani iddianamesi: Bank Asya’yı müşteki yaptılar

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra partiden bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında 6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.