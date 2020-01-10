Sedanur’un katillerine ağırlaştırılmış müebbet

Kars’ta kaybolduktan yedi gün sonra cesedi bulunan dokuz yaşındaki Sedanur Güzel’in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı: İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıl hapis, birine beraat.
Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Sedanur Güzel, taşlarla örtülmüş halde bulunmuştu. Sedanur’u alıkoyarak cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla haklarında Yozgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan tutuklu üç sanık hakkında karar çıktı.
Dava güvenlik gerekçesiyle Yozgat’a nakledilmişti.
Mahkeme, sanıklardan Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen’e ‘nitelikli adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cinsel istismar’ suçundan 30’ar yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçundan dokuzar yıl hapis cezası verdi.
Diğer sanık Himmet Uç’un ise beraatına karar verildi.