Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sedanur’un katillerine ağırlaştırılmış müebbet

Kars’ta kaybolduktan yedi gün sonra cesedi bulunan dokuz yaşındaki Sedanur Güzel’in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı: İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıl hapis, birine beraat.

Fotoğraf: DHA

Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Sedanur Güzel, taşlarla örtülmüş halde bulunmuştu. Sedanur’u alıkoyarak cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla haklarında Yozgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan tutuklu üç sanık hakkında karar çıktı.

Reklam

Dava güvenlik gerekçesiyle Yozgat’a nakledilmişti.

Mahkeme, sanıklardan Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen’e ‘nitelikli adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cinsel istismar’ suçundan 30’ar yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçundan dokuzar yıl hapis cezası verdi.

Diğer sanık Himmet Uç’un ise beraatına karar verildi.

Reklam

SON HABERLER

Çavuşoğlu’ndan Irak’a destek: Zor günleri birlikte aşacağız

ABD ve İran ile ilişkilerin, Irak üzerinde gerginleşmesi üzerine ülkenin başkenti Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemediklerini’ belirtti. Çavuşoğlu, “Irak yalnız değildir, Irak ile bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız” dedi.

Öğretmen, 10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisini dövdü; annesi ‘dışlanıyor’ dedi

Eskişehir’de, ortaokulda okuyan ve duygu durum bozukluğu olan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf (10), öğretmeni tarafından koridora çıkarılarak dövüldü. Olay anı okulun güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, annesi Gülşah İzgi’nin şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çocuğunun dövüldüğü ortaya çıkaran annesi, okulda ‘oğlunun dışlanmaya devam ettiğini’ söyledi.

Mersin’de olağan durum: Çam ormanları kesilip narenciye bahçesi yapılıyor

Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi’nde, 72 dönüm ormanlık alanda kamuoyu tepkisine rağmen kesilen çam ağaçlarının arasında limon fidanları dikildiği ortaya çıktı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ‘bölgede ormanların katledilip narenciye bahçesi yapılmasının önüne geçemediklerini, ileride bu alanların imara açılması durumunda orman katliamı yapanların büyük bir rant elde edeceklerini’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...