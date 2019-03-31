Seçmenler iskelede kaldı: Bozcaada’ya sefer iptali tepki çekti

Deniz otobüs firması Gestaş’ın Çanakkale’den Bozcaada’ya seçim günü sabah 08.00’deki seferini iptal etmesi tepki çekti.

Fotoğraf: DHA

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, yüzlerce seçmenin oy kullanmak için Bozcaada’ya geçmeyi beklediğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Gökçeada seferlerinde herhangi bir iptal yok. Oysa hava koşulları nedeniyle bir iptal olursa önce Gökçeada olur. Oraya sefer yapılabiliyorsa Bozcaada’ya daha rahat yapılabilir.”

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Seferin iptal edildiği saatin denizin ve havanın en uygun olduğu olduğunu iddia eden Erkek, Gestaş’ın daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu söyledi.