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Yaramazlara biraz batar!

Seçmeninden Albayrak’a: Erdoğan ‘Ay’a dört şeritli yol yapacağım’ dese inanırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak kendisiyle konuşan bir AKP seçmeninin “Valla Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki sayın bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar dört şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız” dediğini aktardı.

Fotoğraf: DHA

Kocaeli’nde sondaj gemisi için düzenlenen törende konuşan Albayrak, “Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye’de Ak Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, ‘Valla Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki sayın bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar dört şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız.’ Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş” dedi.

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