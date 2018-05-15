Seçmen kütüğünden pis kokular geliyor: Hayali binalarda hayali seçmenler

Seçim güvenliği için çalışmalarını yürüten CHP, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Kısıklı Mahallesi’nde kayıtlarda hayali bina ve seçmenler tespit etti.

Cumhuriyet’ten Deniz Işık’ın haberine göre askıda seçmen listelerini bina üzerinden değerlendirdiklerini ifade eden CHP Kısıklı Mahalle Temsilcisi Fevziye Bayat, 107 usulsüz kaydedilmiş seçmen tespiti yaptıklarını, halihazırda 68 kişi için itirazlarının kabul edildiğini söyledi.

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Muhtarın hanesinde iki sahte seçmen

Kısıklı Mahalle Muhtarı Erkan Kalkan’ın hanesinde de 11 seçmen gözüktüğü belirlendi. YSK, buradaki seçmenlerden yalnızca iki kişinin seçmen kaydının dondurulmasına karar verdi.

Ayrıca hiç olmayan binalara sokak ve cadde numaraları yazılarak kütüklere hayali seçmenler kaydedilmiş.

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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Erdoğan Altan, “Turistik Çamlıca Caddesi’nde bulunmayan 88, 92, 94 numaralara da seçmen yazılmış. Yine Kısıklı’da bulunan Diriliş Sokak’ta da usulsüzlükler var” dedi.

CHP, reddedilen itirazları için yarın avukat aracılığıyla tekrar itirazda bulunacak.