Seçimlerin ardından ilk kez: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00’da ‘ittifak ortağı’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşecek.

Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından “Partimiz hem kilit partisi olmuş hem de denge ve denetleme görevi almıştır” demişti. Meclis çoğunluğunu yakalayamayan AKP’nin tek başına yasa değiştirmesi için MHP’ye ihtiyacı var.

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‘Ak Saray’daki görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanısıra bazı bakanlar ve MHP’li genel başkan yardımcılarının da katılması bekleniyor.

Bu, iki ismin seçimden sonraki ilk görüşmesi.