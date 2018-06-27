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Yaramazlara biraz batar!

Seçimlerin ardından ilk kez: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00’da ‘ittifak ortağı’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüşecek.

Fotoğraf: DHA

Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından “Partimiz hem kilit partisi olmuş hem de denge ve denetleme görevi almıştır” demişti. Meclis çoğunluğunu yakalayamayan AKP’nin tek başına yasa değiştirmesi için MHP’ye ihtiyacı var.

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‘Ak Saray’daki görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanısıra bazı bakanlar ve MHP’li genel başkan yardımcılarının da katılması bekleniyor.

Bu, iki ismin seçimden sonraki ilk görüşmesi.

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