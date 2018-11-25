Seçimlere Rus müdahalesi soruşturması: Trump’ın eski danışmanı hapse giriyor

Batman’ın Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçesi Hasankeyf’teki tarihi eserlerin taşınması için Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yaptığı ihale, Danıştay tarafından iptal edildi. Eserlerin birçoğunun taşınmasının sonrasında gelen iptal kararının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı.