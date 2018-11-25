Seçimlere Rus müdahalesi soruşturması: Trump’ın eski danışmanı hapse giriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı George Papadopoulos, iki haftalık hapis cezasını çekmek üzere 26 Kasım’da hapse giriyor.
Papadopoulos, 2016’daki başkanlık seçimlerinde ABD başkanının danışman ekibindeydi.
Danışman, Rusya’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesine ilişkin soruşturma kapsamında, konuyu araştıran görevlilere yalan söylediği gerekçesiyle iki haftalık hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hakim Randolph Moss, tutuklama kararında “Papadopoulos’un savunmasında hiçbir haklılık payı yok” ifadelerini kullandı.
Kararda, danışmanın kefalet ve tutuklanacağı günün ertelenmesi taleplerinin reddedilmesine hükmedildiği ifade edildi.