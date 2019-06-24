Diken

Yaramazlara biraz batar!

Seçimin dünya basınında yankısı sürüyor: ‘Demokrasinin dönüşü kutlanıyor’

Tekrarlanan İstanbul seçimini ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir kez daha ve bu kez açık farkla kazanması yurt dışında da yankı uyandırdı.

31 Mart’ta yapılan seçimde ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ı 13 bin 789 oyla geride bırakan İmamoğlu, AKP’nin itirazı üstüne Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla yenilenen seçimi de resmi olmayan sonuçlara göre 800 bine yakın oy farkıyla önde bitirdi.

Reklam

Dış basında seçimle ilgili şunlar söylendi:

The New York Times: Türkiye’nin cumhurbaşkanı yenilenen seçimde ağır bir mağlubiyete uğradı.

The Washington Post: Muhalefet adayının tekrarlanan İstanbul belediye seçimini kazanması, Erdoğan’ın iktidar partisini sekteye uğrattı.

Reklam

Bloomberg: İstanbul’un rakip adayı seçmesi Erdoğan’a ciddi bir darbe indirdi.

Reuters: Türkiye’nin muhalif partisi Belediye Başkanlığı zaferi ile Erdoğan’a ağır bir darbe indirdi

Deutsche Welle: Tartışmalı yenilenen seçimin sonuçları cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidar partisine darbe vurdu.

BBC: Seçim sonucu, daha önce “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” diyen Erdoğan’ın gerilemesi olarak görülüyor.

The Guardian: AKP’nin İstanbul’u CHP adayına kaybetmesi, cumhurbaşkanını mahçup etti.

Le Monde: ‘Ne güzel bir gün! İmamoğlu kazandı!’: İstanbul ‘Demokrasinin geri dönüşünü’ kutluyor

Le Figaro: Türkiye’de Belediye Başkanlığı Seçimleri: İmamoğlu İstanbul’da Erdoğan’ı devirdi

CNN: İstanbul’daki seçim, Erdoğan’ın Türkiye’deki baskınlığındaki değişime işaret ediyor

Time: İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde muhalefetin galibiyeti Erdoğan’a ağır bir darbe indirdi

Euronews: Tekrarlanan İstanbul seçiminin kaybedilmesi, cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 yıllık iktidarı boyunca aldığı en büyük darbe oldu.

Hollanda Televizyonu (NOS): Erdoğan’ın partisi için tarihi yenilgi: İstanbul’u muhalefet adayı kazandı.

De Telegraaf: Erdoğan’a ağır darbe.

AD.nl: Erdoğan için acı verici yenilgi: İstanbul’u muhalefet aldı.

Le Matin: Ekrem İmamoğlu İstanbul’da galibiyetini yeniledi

L’Obs: Erdoğan’a haddini bildirdi, muhalefetin adayı İstanbul’da galibiyetini yeniledi

Libération: Erdoğan’ın İstanbul’daki tarihi mağlubiyeti

Belçika’da Flamanca yayın yapan gazete ve televizyonlar da sonuçlarla ilgili olarak, “Erdoğan’ın adayı yenilgiyi kabul etti”, “Erdoğan için tarihi yenilgi” ve “İstanbul’da muhalefet yeniden kazandı” başlıklarını kullandı.

HDP’den İmamoğlu’na tebrik mesajı: Türkiye’yi demokratikleştirelim

Kılıçdaroğlu: Bütün dünya Türkiye’yle gurur duyuyor

Bahçeli: Sandığa herkes saygı duymalı

Akşener: Millet sandık darbesine kararlı bir cevap vermiştir

İmamoğlu: Bu bir zafer değil, yeni bir başlangıç

Yıldırım, kaybettiğini kabul edip İmamoğlu’nu tebrik etti

Sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı, İmamoğlu 9 puan önde

Üsküdar’da yanlış mühür tartışması

Kare kare İstanbul seçimi: Sandığa bavulla, tekerlekli sandalyeyle gittiler…

Yıldırım ‘helallik’ istedi, İmamoğlu: Helalleşelim ama aynı hatalar yapılmasın

Oyunu kullandıktan sonra Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Dünya basını oradaydı: İmamoğlu oyunu izdiham altında kullandı

SON HABERLER

Gezi davası bugün başlıyor: Neler olmuştu?

Aralarında işadamı Osman Kavala’nın da olduğu 16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının ilk duruşması bugün görülüyor.

İl seçim kurulu sonucu panoya astı: İmamoğlu dokuz puan farkla galip

Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.

Asırlık ayakkabıcı İnci Deri’nin iflası istendi

Asırlık geçmişiyle Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen oyuncularından İnci Deri Ayakkabı’nın iflası istendi. Türkiye genelinde 78 mağazası bulunan İnci’nin iflasını, İstanbul Güngören’de ayakkabı imalatı yapan imalatçı bir firma istedi. İflas talepli davaya, çok sayıda alacaklı müdahillik talebinde bulundu. Davacı firma sahibi, icraya koyduğu senetlerin ödenmediğini iddia ederken, İnci Deri adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...