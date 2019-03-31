Seçimi tamamlayan ilk sandık

Batman’ın Yolveren köyündeki 2313 numaralı sandık, Türkiye’de seçimin en erken bittiği sandık oldu.

Fotoğraf: DHA

Batman’da 2014 yerel seçimlerde iki seçmenle sandığa giden Yolveren köyünün seçmen sayısı Almanya’da yaşayan bazı köylülerin kesin dönüş yapmasıyla 23’e çıktı. Yolveren’in 23 seçmeni de firesiz olarak sandık başına gitti.

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İki ay önce kaybettiği eşiyle birlikte 2014 seçimlerinde oy kullandıklarınan sadece iki seçmen olduklarını Yolveren köyü muhtar adayı Mehmet Alcu (81) şunları anlattı: “19 yıldır bu köyde muhtarlık görevi yapıyorum. Bu kez sandıkta oy kullanan seçmen sayımız Almanya’da oturan seçmenlerin gelmesiyle arttı. Buruk bir seçim yaşıyorum. 2 ay önce eşimi kaybettim. Bu kez sandık başına giderken eşimi hatırladım. Çocuklarım Almanya’da yaşıyor. Köyde yeniden muhtar adayı oldum. Rakibim de yok. Seçimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”