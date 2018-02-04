Seçimi kaybeden İnce sordu: Partideki bu korku düzeniyle mi özgürlük getireceksiniz?

CHP kurultayında genel başkanlık seçimini kaybeden Yalova milletvekili Muharrem İnce, “Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?” dedi.

Dün gerçekleşen seçim öncesinde, İnce gerekli 127 imzayı bulamamış, 49 delegenin her iki adaya imza verdiği anlaşılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mükerrer imzalar İnce’ye aktarılsın” sözünden sonra net 119 imzası olan İnce’nin adaylığı kesinleşmişti.

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Seçimde Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy almıştı.

Sonuçların ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İnce, sözlerine şöyle başladı: “Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?”

Seçimde 447 oy aldığını hatırlatan İnce, “Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz? Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz” diye yazdı.