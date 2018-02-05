Seçimi kaybeden İnce: Küçük düşürüldüm, bu defa 2014’teki gibi susmayacağım

CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na kaybeden Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Bu yarış bitmedi. Pek çok haksızlık yapıldı” dedi.

İnce, “Kurultaydan sonra sayın genel başkanın yanına çıkıp ‘Bir saat önce rakibimdiniz şimdi başkanımsınız, emredin yapayım’ dedim. Gördüm ki olmuyor” diye konuştu.

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Seçim öncesinde, İnce gerekli 127 imzayı bulamamış, 49 delegenin her iki adaya imza verdiği anlaşılmıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Mükerrer imzalar İnce’ye aktarılsın” sözünden sonra net 119 imzası olan İnce’nin adaylığı kesinleşmişti.

Seçimde Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy almıştı.

49 kişi kim?

Habertürk canlı yayınına katılan Muharrem İnce seçim öncesi yaşanan imza krizinin kendisini küçük düşürmek için yapıldığını belirterek şunları söyledi: “49 imza hem Kılıçdaroğlu’na hem de bana verilmiş. Bu 49 imzanın kim olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmiyorum, siz bilmiyorsunuz, Türkiye bilmiyor. Açıklayın. Delegeleri kandırdılar.

Kılıçdaroğlu’nun 49 oyu bana vermesi jest değil tam tersi hakaret. Kılıçdaroğlu’nun bana lütufta bulunmaya hakkı yok. Ben gidip mahkemelere gidip partimi şikayet edecek halim yok. 49 delege benden silinsin İnce’ye yazılsın. Oradan bir delege derki bir dakika ben sana oy verdim ona vermedim. Bir hakaret yapıyorlar. Bu 49 kişiye sorulmadı. En az 15-20 kişi kimseye imza vermemiş.

Beni aday olarak çağırdı, adaydım. 49 kişinin kim olduğunu bilmiyoruz, bunu bilmem lazım, divanın da bilmesi lazım. Amaç algı yöneyimi, küçük düşürmekti. Tekin Bingöl başrolde, herkes biliyor ne olduğunu. Önemli olan şu imza buldu mu bulamadı mı? 447 oyu kim aldı? 300 kişi sayın genel başkana imza vermiş ama oy vermemiş. Kendi partisinden imza alıyor ama oy alamıyor. Bir kaç türlü baskı oldu. Kendini genel merkezde pazarlamak isteyenler, hepsi de kazık yedi. Genel başkan sonunda hangi noktaya düştü, kendi partisinin delegesinden imza alıp oyunu alamayan konumuna düştü.

Bir parti meclisi kurultaydan sonra en üst organdır. MYK’sı ise bakanlar kuruludur, o yürütür. Parti meclisi üyesi benim de üstümde. Belediye başkan yardımcısı parti meclisi üyesi orada. Sakarya’da il başkanlığı yarışı yapıldı. Bir aday kazandı bir aday kaybetti. Kaybedeni parti meclisi üyeliğine aldı, neden, kazanan beni desteklediği için. Partinin genel sekreteri parti meclisi listesinde yok. 2014’te sustuğum gibi bu sefer susmayacağım.”