CHP’li Kaftancıoğlu ‘seçime baktı’: Enerjimizi kurultayla heba etmeyelim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partideki olağanüstü kurultay tartışmaları için “Enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmek yerine, yakın gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak atılacak en doğru adım olacaktır” dedi.

Ana muhalefet partisindeki kurultay tartışmaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçimlerden sonraki ilk görüşmesinden sonra alevmişti.

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İnce , Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız biçimde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamış, Kılıçdaroğlu’nun olumsuz yanıt vermesi ihtimali için, “Ben imza toplamayacağım, örgüt kendisi çözer” demişti.

Parti yönetimi kurultay teklifini reddetmiş, İnce ise 30 ilden delegelerin kurultay için imza toplamaya başladıklarını açıklamıştı.

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‘Kılıçdaroğlu’nun seçim stratejisi doğru’

İl Başkanı Kaftancıoğlu kurultay açıklamasında, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran seçimleri için belirlediği stratejiyi doğru bulduğunu aktarırken, “Kılıçdaroğlu, anayasanın askıya, demokrasinin rafa kaldırıldığı bir dönemde adalet için 450 kilometre yürüyerek tarihin en uzun politik eylemlerinden birine imza atmış ve ardından da Adalet Kurultayı ile toplumun tüm kesimlerinin partimizle yakınlaşmasına kapı aralamıştır. Bu adalet mücadelesi İYİ Parti’nin seçime girebilmesi için atılan tarihi demokrasi hamleleri ve üç siyasi partinin ittifak kurmasıyla daha somut bir sonuç vermiştir. Genel başkanımızın yine büyük bir özeriyle karşısında iki kez aday olan Sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini sağlaması da toplumdaki umut dalgasını artırmıştır” dedi.

‘Kurultay engel olacak’

Bu aşamada seçim sonuçları üzerine değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizen Kaftancıoğlu, “Parti içi toplantıları devam ederken olağanüstü kurultay için çağrı yapılması, gerçekçi bir çözüm olmayacağı gibi asıl yapılması gerekenlerin önünde bir engel olacaktır” ifadelerini kullandı.

Parti içi tartışma ve değerlendirmelerin ise ‘kişiler üzerinden değil, sistem ve geleceğe dönük yol haritası üzerinden’ yapılması gerektiğini dile getiren CHP’li siyasetçi, “Yapılacak çok işimiz, alınacak çok dersimiz varken enerjimizi parti içi gündemlere harcayıp kurultay sürecinde heba etmek yerine, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılacak objektif değerlendirmeler ve bu değerlendirmeler ışığında eksiklerimizi ortak akılla gidererek yakın gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak atılacak en doğru adım olacaktır” diye devam etti.

Kaftancıoğlu açıklamasının sonunda “Üyesinden yöneticisine tüm partililerimizi bu tarihsel sorumluluğa uygun davranmaya davet ediyorum” diye ekledi.