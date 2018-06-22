Seçime günler kala Bahçeli: Davutoğlu’nun hatalarını yaparlarsa her şey biter

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘ittifak ortağı’ AKP’ye seslendi: “Davutoğlu’nun hatalarını yaparlarsa her şey biter.”

Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan’ın sorularını yanıtladı.

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‘Davutoğlu’nun hatalarını yaparlarsa her şey biter’

MHP lideri, kendisinin yer almadığı AKP’nin İstanbul mitingine eski başbakanlardan Tansu Çiller’in katılımına dair soruya “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu şartları dikkate alarak o mitinge katıldı. ‘Milli şuur itibari ile buradayım’ dedi. Bu çok kapsamlı üzerinde düşünülmesi gereken geçmişte tecrübeleri olan bir siyasetçinin kullandığı bir kelime. Ben onu tebrik ettim. Çiller Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak o mitinge katıldı” cevabını verdi.

Bahçeli şöyle devam etti: “Sayın Recep Tayip Erdoğan beyi destekleyeceğimizi ifade etmişiz. Hal böyle olunca yürütmenin başı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan’dır. TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz. Hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o onun işi. Ahmet Davutoğlu’nun hatalarını yaparlarsa her şey biter. Tuğrul Bey’e teklifte bulundu. Meral Akşener kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Ne yapacağız biz, bu kadar mücadele veriyoruz. Bir değerli gazeteci ‘Bunlar hazine yardımı almak için böyle bir ittİfaka girdiler, barajı aşamayacak korkusuyla böyle yapıyorlar…’ dedi. Bunları da söylemeyen kalmadı. Biz ne yapacağız, girdiğimiz yolda devam edeceğiz.”

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AKP’nin adaylarına yönelik “MHP’yle oyun oynamaya kalkmayın” sözleri hatırlatılan Bahçeli, ”‘Cumhur ittifakı’nda nifak uyarım AK Parti adaylarına yöneliktir. Yapılan konuşmalarda ‘MHP’yi neden taşıyalım, güçlü bir AK Parti’yi yaratalım’ diyorlar. Hiç ağızlarından cumhurbaşkanı adayı çıkmıyor. Bunlar her yerde 3-5 tane var” dedi.

‘Koalisyon değil, işbirliği olabilir’

MHP lideri şöyle devam etti: “Bu ittifakın varlığından çok büyük oranda uluslararası Avrupa ve bazı çevreler rahatsız oluyor. Dağılsın, parçalansın, bunları birbirine düşürebiliriz. Saygıyı elden kaybetmeden yaptığımız eleştirilerdir. O gün ne demişsem hepsinin altında benim imzam vardır.”

Bahçeli, Erdoğan’ın ‘koalisyon’ yorumu sorulması üzerine, ”Bu cumhurbaşkanının, herhangi bir siyasi parti ve onun genel başkanı ile cumhurbaşkanının, yetkisini paylaşması gibi bir anlayış söz konusu değil. Meclis’te uzlaşı içerisinde faaliyetlerimi sürdürürken, beklenen orana ulaşamadıysa bir takım faaliyetlerini yerine getirebilmesi için destek arayabilir. Bu koalisyon değil bir uzlaşma, işbirliği olabilir. Koalisyon yapması söz konusu olamaz” dedi.

Uzlaşma olmaması halinde yeniden erken seçim olur mu sorusuna Bahçeli, “Yorumcuların tuzağına düşmeyeyim” diyerek cevap vermedi.

‘Anket şirketlerine yasa çıksın’

Bahçeli şöyle devam etti: ”303’in altında olursa meclis bir çözüm yolu bulur. Cumhurbaşkanı da kendisi de çözüm bulabilir. Memleketi kaosa götürmek olmaz. Güçlü bir meclis güçlü bir MHP böyle bir durumda Meclis’te olursak sorun kalmaz. Şu şöyle olursa diye yorum getirmek mümkün değil. Halk hangisine oy verecek, o oylar nasıl dağılacak bunlar belli değil. Erken tahmine gerek yok. MHP’ye baraj sorunu diyen kamuoyu araştırmacılarına sesleniyorum bizim günahımız nedir, biz ülkeyi seviyoruz, milletimizle beraber olmayı destekliyoruz . Terörü destekleyenlerin barajı geçmesi için her türklü çabayı gösteriyorlar.”

Anket şirketlerine yasa çıkarılması gerektiğini savunan Bahçeli,”Algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir mekanizma var burada. Bir seçimde en son rakamların verileceği gün, ‘MHP yüzde 8’ diyorlar. Nereden çıktı bu. Geçmişteki seçimlerde bazılarında yüzde 8’de kaldık, doğrudur. Ama kararsız oylarını istedikleri gibi dağıtıyorlar. Bir zamanlar arz ve talep ölçümü yapan, domatesin hangi fiyatla satılacağını planlayan insanlar, kalkmışlar Türkiye’nin en güçlü kamuoyu araştırmacısı olmuş. Belki de rica ediyorlar, bizi öyle göster böyle göster diye.” dedi.