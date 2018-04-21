‘Seçime giriş tarihi’ni değiştiren İYİ Parti sözcüsü: Eşimin önerisi, Erdoğan’ı kandırdık

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, eşinin önerisiyle, partinin ‘seçimlere katılabilme tarihi’ni farklı duyurduklarını söyledi ve ekledi: “Erdoğan’ı bu defa da biz kandırdık.”

Sözcü Çıray, erken seçim tarihinden önce yaptığı ilk açıklamada, 28 Haziran’dan itibaren yapılacak olası bir seçime girebileceklerini söylemişti. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim gündemiyle görüşmesinin ardından Çıray, “Başkanlık divanı, İYİ Parti’nin seçimlere katılmak için bütün yasal koşulları yerine getirdiği 22 Aralık 2017 tarihinden altı ay sonra yani 22 Haziran 2018 tarihini izleyen her seçime katılabileceği gerçeğinin her türlü tartışmanın ötesinde olduğunu deklare eder” demişti.

Reklam

Sözcü’den Uğur Dündar, Çıray’a bu ‘karmaşa’yı hatrlattı.

Çıray şöyle yanıt verdi: “Bu sorunuz üzerine özgür basının mensuplarından özür dileyerek Türk siyasi tarihine geçecek trajikomik bir olayı nakletmek zorundayım. Sayın Özgür Özel’in, Sayın Bahçeli’nin baskın seçim kararını İYİ Parti’nin seçimlere giremeyeceği tarihe göre hesapladığını açıklaması üzerine seçmenlerimizde bir tereddüt oluştu. Bu konuda endişeleri giderecek bir açıklama yapmak üzere bilgisayarımın başında çalışıyordum. Zaman zaman değerli dostum ve danışmanım Melih Yürüşen’le de telefonda erken seçim tarihinin, İYİ Parti’nin önünü kesecek şekilde baskın seçim tarihine dönüşeceğini konuştuk. Bunun üzerine konuşmalarımıza kulak misafiri olan eşim, ‘Ben olsam bu açıklamada İYİ Parti’nin seçimlere girme hakkını elde ettiği gerçek tarihi yazmam. Göreceksiniz; açıklamanızda hangi tarihi yazarsanız ortaklar ondan önceki tarihi erken seçim tarihi olarak açıklayacaktır. Hem böylece niyetlerini de test etmiş olursunuz’ dedi. Kadınların altıncı hisleri güçlüdür. Bunun üzerine ben de risk aldım ve İYİ Parti’nin 28 Haziran’da seçime girme hakkını kazanacağını açıkladım. Sonucu biliyorsunuz: Süper baskın seçim tarihi 24 Haziran olarak açıklandı. Böylece Saray Koalisyonu’nun Sayın Akşener’den korktuklarını test ettik, ortaya çıkardık. Selmin’e teşekkürler. Çünkü herkesin kandırdığı Erdoğan’ı bu defa da biz kandırdık.”