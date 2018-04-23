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Yaramazlara biraz batar!

Seçime doğru: YSK’nın beklediği ‘uyum yasaları’ Anayasa Komisyonu’ndan geçti

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimini açıklamak için beklediği ‘uyum yasaları’ Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın imzasını taşıyan teklif, 24 Haziran’daki seçimlerde uygulanacak anayasa hükümlerini belirliyor.

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Teklifte seçimlerin ne zaman yapılacağından yurt dışında oy kullanımına dair çok sayıda madde yer alıyor.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim takvimini hazırladıklarını ancak açıklamak için uyum yasalarını beklediklerini söylemişti.

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Takvim, yasa Meclis’ten geçince açıklanacak.

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