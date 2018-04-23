Seçime doğru: YSK’nın beklediği ‘uyum yasaları’ Anayasa Komisyonu’ndan geçti

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimini açıklamak için beklediği ‘uyum yasaları’ Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.
AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın imzasını taşıyan teklif, 24 Haziran’daki seçimlerde uygulanacak anayasa hükümlerini belirliyor.
Teklifte seçimlerin ne zaman yapılacağından yurt dışında oy kullanımına dair çok sayıda madde yer alıyor.
YSK Başkanı Sadi Güven, seçim takvimini hazırladıklarını ancak açıklamak için uyum yasalarını beklediklerini söylemişti.
Takvim, yasa Meclis’ten geçince açıklanacak.