Seçime doğru: Toplamda 308 milyon oy pusulası basılacak

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi içim toplamda 308 milyon 318 bin 160 adet pusula bastırılacak.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre Devlet Malzeme Ofisi (DMO), 24 Haziran seçimi için ihale açarak son teklif verme gününü 10 Mayıs olarak belirledi.

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İhale ilanına göre, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için 77 milyon 79 bin 450 oy pusulası bastırılacak. Eğer seçim ikinci tura kalırsa, yine aynı sayıda baskı olacak.

İkinci oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde diğer pusulalardan farklı olarak iki renkli pusula olacak. Milletvekili seçimleri için de yine aynı sayıda pusula bastırılacak.

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Toplamda ise bastırılan pusula sayısı 308 milyon 318 bin 160’ı bulacak.

Türkiye’de 2017 itibariyle 55 milyon seçmen var.

Fotoğraf ve isim

İhalede, cumhurbaşkanlığı pusulasının nasıl basılacağının teknik çizimine de yer verildi.

Pusulanın üst kısmında adayların fotoğrafları, alt kısmında isimleri yer alacak. Bir aday için ayrılan iki çizgi arası 5.5 santim, adaylar arası boşluk da 0,75 santim olacak.

Pusulanın en üstünde ‘CUMHURBAŞKANI ADAYLARI’ yazısı yer alacak. Cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların oy pusulasındaki sıralaması Yüksek Seçim Kurulu’nca çekilecek kurayla belirlenecek. Fotoğrafların arka fonu beyaz olacak. Arka fonda bayrak, resim, dini sembol yer almayacak.

İttifak da kurayla

İttifak yapan siyasi partiler kuraya ittifak olarak dahil edilecek ve oy pusulasında yan yana yer alacak. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek. Partilerin sütunlarının üzerinde dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunacak. İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız ‘İTTİFAK’ ibaresi yazılacak.

İhale duyurusunda ihaleye katılacak olanlardan jeneratör için taahhütname de alınacak. Taahhütnameyle, makine ve teçhizatın elektrik güçlerini karşılayabilecek kapasitedeki jeneratörlerin basım işine başlanılmadan önce işyerinde çalışır vaziyette tutulacağına ilişkin beyan istenecek.