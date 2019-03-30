Seçime bir kala: HDP ve DBP’lilere 64 gözaltı, 31 tutuklama

Yerel seçime 24 saatten az bir süre kala HDP belediye meclis üyesi adayları, il eş başkanları ve partililerin de aralarında olduğu 31 kişi tutuklanırken, 64 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

HDP Batman Milletvekili, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Ayşe Acar Başaran tarafından yapılan açıklamaya göre 29 ve 30 Mart’ta gerçekleştirilen tutuklama ve gözaltılar şöyle:

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* Çoğu İstanbul’da 53 belediye meclis üyesi adayı gözaltına alındı.

* Aralarında Adana il eşbaşkanının da olduğu sekiz partili tutuklandı.

* Iğdır’da gözaltındaki 15 HDP ve DBP yöneticisi 12 gün sonra adliyeye çıkarıldı ve dokuzu tutuklandı.

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* Van’da gözaltına alınan 24 kişiden 14’ü tutuklandı.

* Urfa’da aralarında meclis üyesi adaylarının da olduğu 11 kişi göz altına alındı.

Açıklamada yerel seçim çalışmalarının başlamasından bugüne ise 713 gözaltı ve 107 tutuklama olduğu aktarıldı.

Başaran’ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“31 Mart 2019 yerel seçim çalışmalarımızın başlamasından bugüne 713 gözaltı ve 107 tutuklama olmuştur. Seçim süresince partimize saldırarak; belediye eşbaşkan adaylarımızı, belediye meclis üyesi adaylarımızı, il-ilçe eşbaşkanlarımızı, üyelerimizi, sandık görevlilerimizi, parti temsilcilerimizi hedef göstererek; gerekçesiz ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alıp tutuklayarak seçim kazanmayı hedefleyen AKP-MHP ittifakı amacına erişemeyecektir. Hukuki dayanaktan uzak yöntemler kullanarak demokratik zeminde siyaset yapan partimize yönelik seçim öncesi bu tip saldırılar 1 Kasım 2015, 16 Nisan 2017 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde işe yaramamıştır, 31 Mart Yerel Seçimlerinde de işe yaramayacaktır. Ancak kafasını kuma gören AKP iktidarı bu başarısız yöntemi kullanmaktan vazgeçmemektedir. Bu gayrimeşru yöntemler yarın yapılacak seçimlere şimdiden gölge düşürmekte, seçimleri tartışmalı ve şaibeli hale getirmektedir. Bizler için; yerel seçimlere gözaltılar, tutuklamalar, ağır baskılar, saldırı ve provokasyonlar ortamında gitmek, direnişin ve AKP-MHP faşist bloğuna ders vermenin gerekçesidir. Tüm halkımızı sandıklara gitmeye, demokratik direniş tavır ve iradesini sandığa yansıtmaya, demokratik Türkiye mücadelesi kararlılığını sürdürmeye davet ediyoruz.”