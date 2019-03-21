Seçime beş kala: KDV ve ÖTV indirimleri cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı

31 Mart tarihinde sona erecek ÖTV ve KDV indirimleri cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımları ve tapu harcında uygulanan vergi indirimi (yüzde 3’lük oran) uygulaması uzatıldı. Karara göre tapı harcı indirimi yıl sonuna kadar devam ederken, konut alımında yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülen KDV uygulaması da yıl sonuna kadar sürecek.

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Bloomberg HT’te yer alan habere göre, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 45’ten yüzde 30’a, fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50’den yüzde 35’e düştü. Otomobillerdeki ÖTV indirimi 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı ise yüzde 1’e indirildi. Ticari araçlarda vergi indirimi haziran sonuna kadar sürecek. Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması kararı 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e geriledi. Beyaz eşya ve mobilyada KDV indirimi haziran sonuna kadar devam edecek.

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Kararlar 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

