Seçime beş kala: Kamu bankalarından ‘bölgeye özel’ KOBİ paketi

Yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine kamu bankaları, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde reel sektörün kredi kullanımını kolaylaştırmak için ‘bölgeye özel’ KOBİ paketleri hazırlayacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre kredi kartı borç yapılandırmasıyla binlerce vatandaşa destek olan kamu bankaları şimdi de Doğu ve Güneydoğu’da reel sektörün kredi talebinde yaşadığı teminat sorununu çözmek için adımlar atacak.

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Malatya’da gerçekleşen ‘Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’nda teminat ve evrak sorunlarını çözme sözü verdi.

Toplantıda yapılan açıklamalara göre kamu bankaları bu yıl da büyüme ve istihdam için daha fazla kredi kullandıracak. Doğu ve Güneydoğu’da şube sayısı artırılırken, ihracatçılara en uygun koşullarda kredi verilecek. Az gelişen bölgelerde kurulan ya da kurulacak işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak.

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Aydın, iş dünyasının sorunlarını dinledikten sonra “Biz de faizlerin düşmesini istiyoruz. Bankacılık sistemi Türkiye’nin büyümesi için gayret gösteriyor. Bunu Türkiye’nin bütün bölgelerinde göstereceğiz” dedi.