Seçime beş kala: AKP’li il başkanı İzmir Marşı’na ‘sahip çıktı’

AKP, İzmir’deki bir okulda müdürün liselilerin İzmir Marşı söylemesine izin vermediği yönünde çıkan haberler sonrası, gençlerle birlikte marşı söyleme çağrısı yaptı.

Atatürk Lisesi Müdürü Selamettin Demirhan’ın 13 Mayıs’taki mezuniyet töreninde öğrencilerin İzmir Marşı Onuncu Yıl Marşı’nı söylemesine izin vermediği, “Ben bu okulda okul marşından başka bir marş söyletmem” dediği öne sürülmüştü.

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Müdür hakkında daha sonra idari soruşturma başlatmıştı.

Marşa ‘sahip çıkıldı’

AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Marşı’nın ülkenin milli marşlarından biri olduğunu, sadece İzmir’e ve CHP’ye ait bir marş olmadığını kaydetti.

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Şengül yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Bırak söylesin gençler İzmir Marşı’nı. Bu olayı duyduğum gün de dedim… Oradaki bütün gençlerle bir araya gelip, hep birlikte İzmir Marşı’nı söyleyelim. Biz çiftçi bir aileden çıkmış, okuyup, yetişmiş bir aileyiz. Eğer bu noktalara gelebilmişsek cumhuriyetimiz sayesinde olmuştur. Bizim AK Parti olarak Atatürk ile ilgili en ufak bir sorunumuz olamaz. Siz cumhuriyete nasıl sahip çıkarsanız, kendi milli silahlarınızı üretirsiniz, bulunduğunuz coğrafyada söz sahibi olursunuz, ekonomik bağımsızlığınızı kazanmış olursunuz.”

Şimdiye dek farklı tarihlerde İzmir Marşı AKP’yi protesto ederken söyleniyordu.