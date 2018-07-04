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Seçimden sonra: Kırıkkale’de açılan ‘millet kıraathanesi’nin ilk gününde ‘cupcake’ ikramı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vaadi ‘millet kıraathanesi’ seçimden sonra ilk kez Kırıkkale’de açıldı.

Açılışa katılanlara çay, kahve ve ‘cupcake’ ikram edildi (Fotoğraf: DHA)

Açılışı AKP’li belediye başkanı Mehmet Saygılı yaptı.

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​​Hüseyin Kâhya Mahallesi’ndeki Emekliler Parkı’nda düzenlenen açılış töreninde kurdeleyi kesen Saygılı, “Burası Kırıkkale’de ilki yapılan Millet Kıraathanesi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’ye yayılacak bir proje. Millet kıraathanelerinin ilkini Kırıkkale’de biz açmış olduk. İnşallah bunu diğer mahallelerimize de yayarak devan ettireceğiz” dedi.

Hizmetlerin ücretsiz bir şekilde sunulacağını belirten Saygılı, “Kırıkkaleli hemşerilerimizin rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı bir mekan burası. Bizim kültürümüzde olan bir şeydi. Bu kültürü de devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Kırıkkaleli hemşerilerimiz buraya geldiğinde bütün hizmetler ücretsiz bir şekilde belediyemiz tarafından karşılanacak. Hayırlı uğurlu olsun, rabbim utandırmasın” diye konuştu.

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Açılışın ilk gününde kitap ve günlük gazetelerin yanında çay, kahve ve kek ikramında bulunuldu.

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