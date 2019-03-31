Seçimden satırbaşları | Yayın yasağını delen kanalllara YSK’dan suç duyurusu

18:55 Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) yerel seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.

18.45 YSK yayın yasağını delen kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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17.00 Oy kullanma işlemi tamamlandı. Oy verme işleminin saat 07.00’de başladığı illerde, saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Bir saat gecikmeli başlayan 49 ilde de saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Böylece tüm ülkede oy verme işlemi sona erdi.

16.45 İçişleri Bakanlığı, seçim öncesi iki gün dahil toplam dört kişinin öldüğünü, ‘310 olayın’ kayda geçtiğini açıkladı.

14.00 Malatya’nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında da iki Saadet Partili sandık görevlisi tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Saadet Partisi, partililerin seçmenlerin açık oy kullanmaya zorlanmasına itiraz etmesi nedeniyle öldürüldüğünü açıkladı.