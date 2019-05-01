Seçimden önce indirim, sonra zam: Bursa’da toplu taşıma pahalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, maliyetlerin çok arttığı gerekçesiyle toplu taşımaya zam yaptı. Son zamla Bursa’daki öğrenci abonman ücreti 90 liradan 100 liraya yükseldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

31 Mart yerel seçiminde Bursa’yı AKP’li aday Alinur Aktaş yüzde 49.62 ile kazanmıştı.

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Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre, BursaRay’da 2,30 TL olan tam bilet 2,55 TL’ye, 1,35 TL olan öğrenci 1,45 TL’ye, 1,60 TL olan indirimli bilet ise 2,10 TL’ye yükseldi.

Sayıştay raporuna göre Bursa belediyesi, 1 milyar 73 milyon TL ile İller Bankası’na en fazla kredi borcu olan belediye ünvanına sahip.

Seçimden önce iki kere indirim gelmişti

Belediye başkanı Aktaş, seçimlerden önce toplu taşımaya iki kere indirim yapmıştı.

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‘Seçim propagandası’ yorumlarını reddeden Aktaş, toplu taşımaya teşvik için indirim yaptığını iddia etmişti.