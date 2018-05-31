Seçimden bir hafta önce: Sedat Peker bu kez Elazığ’daki mitingde konuşacak

İktidar muhaliflerini tehdit etmesiyle bilinen yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker, 24 Haziran seçimlerinden bir hafta önce Elazığ’da düzenlenecek ‘Şehitleri Anma Mitingi’nde konuşmaya yapacak.

Peker, 1 Kasım seçimlerinden önce Rize’de düzenlediği ‘teröre lanet’ mitinginde, “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” demişti.

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Elazığ Anadolu Şehit Aileleri Derneği’nin 17 Haziran 2018 Pazar günü Elazığ’da düzenleyeceği ‘Şehitleri Anma Mitingi’ne Sedat Peker de konuşmacı olarak katılacak.

Mitinge katılacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Peker ”Mescid-i Aksa davamız için, Ortadoğu bataklığında ne işimiz var diyen Muharrem İnce ve İyi Partililere inat Cumhur İttifakını ölümüne destekleyerek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk partili Cumhurbaşkanı olarak seçtirmeliyiz” dedi.