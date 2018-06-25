Seçimde tetiklenen kan davası: Ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Erzurum’da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti’li Mehmet Sıddık Durmaz’ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul’dan Erzurum’a giderken yolda öldürüldü.

Kopal Mahallesi’nde Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri karşılaşınca silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan ailesinden Agit Yazan ölmüş, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan yaralanmıştı.

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Dinlenme tesisinde öldürüldü

Bugün sabah saatlerinde Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan almak üzere İstanbul’dan yola çıktı. Durmaz, Erzincan’daki dinlenme tesisine geldiği sırada silahla vurularak, öldürüldü. F.Y. isimli bir kişi de ağır yaralandı. F.Y., Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fail olduğu belirtilen Y.Y. ise silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Erzincan valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Dün Erzurum ili Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi’nde seçim alanında kan davası nedeniyle meydana gelen ve iki aileden birer kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olayın devamı niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır” dendi.

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İYİ Parti’nin verdiği bilgi

İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu, dünkü sonra yaptığı açıklamada şu bilgiyi vermişti: “İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetlli. İki aile de büyük aileler, aşiret. Dört yıl önce karşı taraf ilçe başkanının babasını vurup, rahmetli etmiş. Ondan dolayı husumet var. Bu husumetten dolayı devlet bunları başka bir tarafa yerleştiriyor. Oy için bunlar tekrar bir araya gelmiş. Çatışma çıkıyor”