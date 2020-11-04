Seçimde son durum: Biden Wisconsin ve Michigan’da öne geçti, avantaj yakaladı

Demokrat Parti adayı Joe Biden, rakibi ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘salıncak’ eyaletlerden Wisconsin’de 21 bin, Michigan’da 37 bin oy farkla geçerek avantaj yakaladı.

Fotoğraf: Reuters

Şu anki durumda, ‘salıncak’ eyaletlerden Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan ve Maine’de Biden önde. Pennsylvania, North Carolina ve Georgia’da ise Trump. Associated Press (AP) ve CNN, Biden’ın Wisconsin’i kazandığını açıkladı.

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Ayrıca NBC News ve CNN’e göre Biden, dört delegeli Maine eyaletinin üç delegesini kazandı, kalan delege henüz belli değil.

Seçim bu şekilde sonuçlanırsa Joe Biden 270 delege kazanarak başkanlığını ilan edecek. Trump ise 268’de kalacak.

ABD’nin 50 eyaleti ve District of Columbia’nın, başkanı belirleyen Seçiciler Kurulu’nda 538 temsilcisi bulunuyor. Seçimi kazanmak için adayların temsilcilerden 270 oy alması gerekiyor.

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‘Salıncak’ eyaletlerden Wisconsin, Arizona, Michigan ve Georgia’da seçim sonuçları ABD takvimine göre 4 Kasım’da (TSİ gece yarısı) belli olacak. Pennsylvania’da ise sonuçlar cuma günü netleşecek.

Nevada’da ‘postayla oy kullanımı’ için son gün 10 Kasım Salı. Bu yüzden kazanan başkanın kim olduğunun açıklanmasını günlerce bekleyebiliriz.

2016 yılındaki seçimlerde Trump Arizona’yı Hillary Clinton’a karşı 91 bin oy, Michigan’ı 10 bin 700 oy, Wisconsin’i ise 22 bin 748 oy farkla kazanmıştı.

‘Ülkemiz için çok üzücü’

Trump, Twitter’dan “Her yer Biden oyları ‘buluyorlar’- Pensilvanya, Wisconsin, ve Michigan. Ülkemiz için çok üzücü” diye yazdı.

Trump ayrıca, “En kısa sürede Pensilvanya’daki 500 bin oy avantajını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Michigan ve diğerlerinde de” dedi.

Trump’ın diğer tweeti şöyle: “Dün gece Demokratların yönettiği veya neredeyse tamamen kontrol ettiği çoğu kilit eyalette çoğu zaman sağlam bir şekilde öndeydim. Ama sonra sürpriz oy yığınları sayılırken teker teker sihirli bir şekilde yok olmaya başladılar. ÇOK GARİP, ve ‘anketörler’ tarihe geçecek bir şekilde tamamen yanıldı.”

Twitter, Trump’ın bu tweet’ini ‘tartışmalı ve yanıltıcı’ olarak etiketledi.

Trump, bir sonraki tweetinde ise “Nasıl oluyor da posta yoluyla gelen oy pusulalarını her saydıklarında, yüzde ve imha gücü bakımından bu kadar yıkıcı olabiliyor?” ifadelerini kullandı.

Wisconsin’da yeniden sayım talebi

Trump’ın kampanya ekibi, oyların sayımının devam ettiği Wisconsin’da oyların derhal yeniden sayılmasını talep edeceklerini açıkladı.

Wisconsin’de TSİ 20:1 itibariyle oyların yüzde 97’si sayıldı. Biden’ın eyalette 21 bin oy farkla üstünlüğü bulunuyor. Wisconsin eyalet yasalarına göre, adaylar arasındaki fark yüzde 1’in altındaysa başka gerekçe göstermeksizin yeniden sayım talebinde bulunulabiliyor. Şu anda Trump ile Biden arasında 0.6 puan fark bulunuyor.

Trump ekibi, Michigan’daki oy sayımının durması için dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışının kafa kafaya sürdüğü Michigan eyaletinde, oy pusulalarının sayım işlemlerini gözlemlemek için kendilerine erişim sağlanmadığını gerekçe göstererek, oy sayım işlemlerinin durdurulması için eyalet mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

Trump’ın kampanya menajeri Bill Stepien, Michigan’da oyların sayım işleminin sürdüğünü ve yarışın kafa kafaya gittiğini vurguladı. Birçok oy sayım merkezine gözlem için yaptıkları talebin reddedildiğinin altını çizen Stepien, “Michigan’daki eyalet mahkemesinde, bize oy sayımı için gözlem için gerekli erişim verilene kadar oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtık. Aynı zamanda halihazırda açılmış ve sayılmış oy pusulalarının da yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

Stepien, Trump’ın Michigan’da ve diğer yerlerde meşru tüm oyların sayılmasını sağlamak istediğini aktardı.