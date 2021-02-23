Seçim yasası kulisi: Baraj yüzde 7’ye iniyor; Türkiye milletvekilliği taslaktan çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim yasası taslağı üzerinde yaptığı değişiklikler ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yürütülen seçim yasasıyla ilgili değişiklikleri Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi köşesinde yazdı.

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Buna göre yüzde 10 olan ve yüzde 7 ya da 5’e indirileceği konuşulan seçim barajında, Erdoğan’a yapılan sunumdan sonra oranın yüzde 7 olması ağırlık kazandı.

Yüzde 7 seçim barajının ittifaklar için de geçerli olması planlanıyor. Ancak MHP ittifak için barajın yüzde 10 ve üzerinde olmasını istiyor.

AKP’nin çalışmasında Türkiye milletvekilliği önerisi yer alıyordu. Buna göre 100 ya da 150 milletvekilliğinin, partilerin seçimlerde aldığı toplam oya göre paylaştırılması planlanıyordu. Ancak Erdoğan’ın lüzum görmemesi üzerine bu öneri taslaktan çıkarıldığı belirtildi.

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Taslakta, Siyasi Partiler Yasası’nın 36. maddesindeki seçime katılma şartında da değişikliği gidildi.

Taslak çalışmada 36’ncı maddede yer alan “(…) veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunması şarttır” ifadesi çıkarıldı.

Bu da seçimlere girmek için grup kurma seçeneği kaldırılması anlamına geliyor. Bunun geçen seçimdeki İYİ Parti örneğinin tekrarlanmaması için olduğu düşünülüyor.

AKP’nin o dönem beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin Haziran 2018’deki seçime katılımını tartışmaya açması üzerine, CHP’li 15 milletvekili ‘millet ittifakı’ı ortağı İYİ Parti’ye geçmişti. Bu transferlerle İYİ Parti 20 milletvekiline ulaşarak Meclis’te grup kurmuş, hemen ardından YSK İYİ Parti’nin seçime katılabileceğini resmen ilan etmişti. CHP’li vekiller de partilerine dönmüştü. Haziran 2018 seçiminde İYİ Parti yüzde 10 almış, 43 milletvekili çıkarmıştı.