Seçim yardımları belli oldu: İYİ Parti, Hazine’den para alamayacak

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili görüşmeler sona erdi. Buna göre Meclis’te grubu bulunan İYİ Parti Hazine’den seçim yardımı alamayacak.

Bianet’in haberine göre görüşmelerin ardından Adalet Bakanı Gül, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İYİ Parti’nin Hazine’den seçim yardımı alıp alamayacağı sorulan Gül, son genel seçimlerde yüzde 3’ün üzerinde oy alması halinde Hazine’den yardım yapıldığını söyleyerek,“Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların Hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur” dedi.

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2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve bu kanunu değiştiren 2 Mart 2014 tarihli 6529 Sayılı Yasa’da şöyle deniyor: “Son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl o yılki genel bütçe gelirleri (B) cetveli toplamının beş binde ikisi oranında ödenek mali yıl için konur.

Bu ödenek, siyasi partilerin genel seçim sonrasında YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3’ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır.

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Bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez.”

Siyasi partilere 2018 bütçesinden toplamda 273,7 milyon lira verildi. AKP 139, CHP 71,1, MHP 33,4, HDP 30,2 milyon lira yardım aldı.

Erken seçim nedeniyle partilere 547,4 milyon lira daha ödeme yapılacak. Bununla birlikte siyasi partilere bu yıl aktarılan toplam para 821 milyon lira olacak.