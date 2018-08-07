Seçim vaadiydi: Memura 3 bin 600 ek gösterge ‘eylem planı’nda unutuldu

Seçim vaatleri arasında yer alan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine 3 bin 600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘100 günlük eylem planı’nda yer almadığı ortaya çıktı.

AKP seçim beyannamesinde polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600’e çıkarılacağı açıklanmıştı.

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Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir metod. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 200 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin öncelik vereceği çok sayıda plan ve projenin arasında kamu çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarının bulunmamasının memurları hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Kahveci, “Konfederasyonumuz, ek gösterge sorununun 100 günlük eylem planına dahil edilmesini ve bir an önce çözüme kavuşturulmasını beklemektedir” dedi.

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Ek göstergenin 2 bin 200’den 3 bin 600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653 lira 15 kuruş, 30 yıl hizmeti bulunanların 696 lira 69 kuruş, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira 24 kuruş artacaktı.

25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi de 20 bin 934 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 25 bin 121 lira, hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira yükselecekti.