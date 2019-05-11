Seçim takvimi belli oldu: Kurul listeleri 21 Mayıs’ta partilerle paylaşılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için takvimi belirledi. 21 Mayıs’ta kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesi, talep etmeleri durumunda seçime katılacak siyasi partilere verilecek.

YSK’nın 6 Mayıs 2019’de aldığı seçim yenileme kararı doğrultusunda İstanbul İl Seçim Kurulu’nca hazırlanan takvime göre, İstanbul için seçim süreci bugün başlıyor. Takvime göre, 13 Mayıs Pazartesi günü ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ilçede görev yapan kamu görevlilerinin listesi mülki idare amirlerinden talep edilecek.

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Mülki idare amirleri, 15 Mayıs’ta kamu görevlileri listelerini ilçe seçim kurullarına gönderecek. Yine 15 Mayıs’ta ilçe seçim kurulları, seçime girecek siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak üye listelerini isteyecek.

Belirlenen takvim çerçevesinde 20 Mayıs pazartesi günü, ilçe seçim kuruluna bildirilen kamu görevlileri arasından kura çekme usulüyle sandık başkanları ve memur üyeler belirlenecek. 21 Mayıs’ta ise kamu görevlileri arasından belirlenen sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesi seçime katılacak siyasi partilere talepleri halinde verilmeye başlanacak. YSK ilk kez sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin listesinin siyasi partilerle paylaşacak.

Kurulun ‘teşkiline’ itiraz için son gün 24 Mayıs

23 Mayıs Perşembe günü sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetler başlayacak. Ölüm ve istifa halleriyle boşalan adaylıkların yerine gösterilecek yeni adaylar en son 24 Mayıs Cuma günü partilerin il başkanlıklarınca bildirilecek, aynı gün sandık kurulu teşkiline karşı şikayetler de sona erecek.

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Kurulun oluşumuna yönelik itiraz 25 Mayıs’ta ilçede karara bağlanacak

’25 Mayıs’ cumartesi günü sandık kurullarının oluşumuna ilişkin şikayetler ‘ilçe seçim kurulları’ tarafından karara bağlanacak, ilçe seçim kurulunun verdiği kararlara ’26 Mayıs’ mesai bitimine kadar ‘il seçim kuruluna’ itiraz edilebilecek.

İl kurullarının en yoğun günü 27 Mayıs; itirazlar ilde karara bağlanacak

27 Mayıs’ta kesin aday listeleri belirlenecek ve birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına da 27 Mayıs’ta başlanacak. Öte yandan sandık kurullarına yapılan itirazların kesin olarak il seçim kurullarınca karara bağlanması da aynı gün olarak belirlendi.



Seçim propagandası ve yasakların başlangıcı 13 Haziran

Seçim işlerinde görevlendirilecek kişilerin eğitimleri 29 Mayıs’ta başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları, miting yapmak istediği alanı, tarihi ve saati ilçe seçim kurullarına en son 8 Haziran’da bildirecek. Seçim propagandası ve yasakları 13 Haziran’da başlayacak. 16 Haziran Pazar günü ise seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması işlemleri tamamlanacak.

Kısıtlı seçmen için kritik gün 18 Haziran

31 Mart’ta düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında AKP’nin olağanüstü itirazında öne sürdüğü en önemli iddialardan biri olan kısıtlı seçmenler için 18 Haziran günü önem taşıyor. Ölenler ve vatandaşlıktan çıkarılanlar, 26 Aralık 2018-23 Haziran 2019 tarihleri arasında cezaevlerinde kasıtlı suçlardan hükümlü bulunanlar, silah altında bulunan erbaş ve erler, askeri öğrenciler ve yedek subaylara ait bilgiler ilgili kurumlardan alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemler 18 Haziran’da yapılacak.

Yasaklar 22 Haziran’da başlayacak

19 Haziran Çarşamba günü, sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. 21 Haziran’da ise tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi ve seçimlerde görev alanların eğitim çalışmaları tamamlanacak.

22 Haziran Cumartesi günü seçim propaganda süreci sona erecek ve oy verme günün saat 24.00’e kadar sürecek seçim yasakları başlayacak. 23 Haziran Pazar günü ise 10 milyonu aşkın İstanbullu seçmen sandık başına gidecek.