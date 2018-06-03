Seçim standında altı yaralı: İYİ Parti ‘Bize AKP’nin yan kuruluşu saldırdı’ diyor

Bursa’da seçim standı kuran İYİ Parti’liler ile ‘İlk Oy Hareketi Platformu’ mensupları arasında çıkan olaylarda altı kişi yaralandı. İYİ Parti, saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı’nda dün gece seçim standı kuran İYİ Partililer ile bir grup arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada altı kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. DHA’dan Berktuğ Öncü’nün gece geçtiği haberinde kavganın İYİ Parti’liler ve MHP’liler arasında ‘yer bakma meselesinden’ çıktığı bildirildi.

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İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise standın saldırıya uğradığı bildirildi. Yapılan açıklamada “İki gündür İYİ Parti standlarına ve arkadaşlarımıza yönelik saldırılar doğrudan AK Parti’nin yan kuruluşu olan ‘İlk Oy Hareketi Platformu’ mensuplarınca gerçekleştirilmiştir. Başka parti “ dendi. Açıklamada uyarılara rağmen polisin önlem almaması ve müdahalede gecikmesine tepki gösterildi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’ndan Kamuoyuna Duyuru pic.twitter.com/dqnWt5rNeG — İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı (@IYI_PartiBursa) 3 Haziran 2018

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu, son bir ay içinde parti standlarında meydana gelen dördüncü şiddet içeren olay. İYİ Partililer Bağcılar ve Üsküdar’da saldırırıya uğrarken biri ağır sekiz kişi yaralanmıştı, Ankara’da da Saadet Partililerin yaralandığı bir kavga yaşanmıştı. Her üç olayda da karşı tarafta MHP’liler yer alıyordu.