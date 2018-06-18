Seçim standına saldırı: Bir CHP’li genç bıçaklanarak ağır yaralandı

Büyükada’da 24 Haziran seçimleri için asılan parti bayrakları indirmek isteyen grup, kendilerine itiraz edenlere saldırdı. Olayda bir CHP’le genç ağır yaralandı.

Olay, Büyükada’da önceki gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir grup Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin standına saldırarak parti bayraklarını ve standı yakma girişiminde bulundu. Şüpheliler, yan tarafta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) standında görevli 28 yaşındaki Vedat Demir ile çevrede bulunan bazı kişilerle de tartıştı. Olayın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine CHP Gençlik Kolları Vedat Demir sırtından bıçaklandı. İki kez ameliyat edilen Vedat Demir yoğun bakıma alındı. Bayrak indirmeye tepki gösterenler arasında bulunan 19 yaşındaki Sedat Şahin bıçakla, üç kişi de darp edilerek hafif yaralandı.

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Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya karışan E.A., M.E.C., J.K. ve Y.T.’yi gözaltına aldı. E.A. tutuklanırken üç kişi serbest bırakıldı.