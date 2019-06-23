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Yaramazlara biraz batar!

Seçim sonucunun yankıları… Erdoğan: İmamoğlu’nu tebrik ediyorum

İstanbul’un yeni belediye başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’na tebrik mesajları yağıyor.

Araştırmacı gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İmamoğlu’na tebrik mesajına ”Sonunda bugünü de gördük” yorumunu yaptı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İmamoğlu’nu kutlayarak ”İstanbul tercihini yapmıştır, hayırlı olsun” dedi.

AKP kurucusu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da İmamoğlu’nu tebrik etti.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, seçimlerin ‘büyük bir olgunluk ve katılımla’ gerçekleştiğini belirtip İmamoğlu’nu tebrik etti.

Muharrem İnce, seçim sonuçlarına dair ”Tek adam rejiminin sonu yakındır” yorumunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul ve Ankara’nın işbirliği içinde çalışacağını söyleyip, ”Sorumluluğumuz büyük, heyecanımız yüksek, azmimiz bakidir” dedi.

Ahmet Davutoğlu ‘sonuçların hayırlı olmasını’ dileyerek İmamoğlu’nu tebrik etti.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, ”Sandıkta kaybeden ayrımcılıktır, kutuplaştırmadır’‘ dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdogan, “Tebrik ediyorum. Milli irade tecelli etmiştir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun seçim sloganını hatırlattı:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimin kazananının HDP ve Kürtler olduğunu belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu’nu tebrik etti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, seçim sonuçlarını İstanbul ilçe haritasıyla paylaştı.

Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar, İmamoğlu’nun seçim sloganıyla, “Yoksa her şeyin çok güzel olmasını istemiyor musunuz?” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonuçlarının ‘millet iradesini gasp edenlere cevap’ olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sonuçlar “16 milyon İstanbullunun zaferidir” dedi.

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