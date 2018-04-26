Seçim sonucunu tatilciler belirleyecek: Rezervasyon iptali yüzde 90’a gidiyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, 24 Haziran’a çekilen seçimler nedeniyle daha önceden yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50’sinin iptal edildiğini, oranın yüzde 90’lara çıkacağını söyledi.

AA’ya konuşan Polatoğlu, ‘Force majeure’ olarak adlandırılan ‘mücbir sebep’ ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretininin geri ödendiğini söyledi.

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Seçim tarihine göre tatilini bir gün kısaltıp dönüş yapmak isteyenlerin de olduğuna dikkat çeken Polatoğlu, “Bu talepleri de yerine getiriyoruz. Seçim dönemine tekabül eden döneme yönelik şu ana kadar yaklaşık yüzde 50 rezervasyon iptali var. Bu oranın yüzde 90’lara çıkacağına eminiz” dedi.

Erken rezervasyonlarda en büyük sıkıntının satışı yapılan yurt dışı turlarda yaşandığını belirten Polatoğlu, yurt dışındaki otellerle iptaller konusunda sorun yaşandığını da aktardı.

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Bu sorunun çözümü için otellerle tek tek görüştüklerini anlatan Polatoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu konuda birçok tur operatörünün Türk Hava Yolları’yla (THY) çalışması büyük avantaj oldu. THY, tur için alınan grup biletlerinde, geri dönüşü olmayan biletler de dahil değişiklik gerçekleştiriyor. Yabancı havayollarının sayısı maksimum yüzde 10 civarında. Yurt dışındaki otellerle ise birebir görüşme sürecindeyiz. Mesaimizin yüzde 80’ini bu konuya harcıyoruz.”