‘Seçim sonrası’na hazırlık: Bakanlar Kurulu’na KHK yetkisi Meclis’te

TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni tasarıya göre ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için’ Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Karaname (KHK) çıkarma yetkisi verilecek.

AA’nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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Tasarıyla Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi verilirken, bunun için iki gerekçe gösterildi.

Tasarıya göre, yürürlükteki kanun ve KHK’lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başbakanlık, kanun tasarısı gibi bazı ibareler yeni hükümet sisteminde olmayacağından, bu ibarelerin ilgili kanun ve KHK’lerden çıkarılabilmesi için bu yetki gerekiyor.

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İkinci gerekçeyse, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi.

Kanun ve KHK’lerde yer alan, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerine ilişkin hükümler, bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin düzenlemeler ile belirtilen hususları içeren maddelerde yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeler, bu düzenlemenin kapsamında yer alacak.

Bakanlar Kurula’na yeni yetkiler

Bakanlar Kurulu’na, şu konularda KHK çıkarma yetkisi veriliyor:

* Kanunlar ve KHK’lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması veya bu çerçevede kanunlar ve KHK’lerde yer alan ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi

* Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi

* Uygulama imkanı kalmayan kanun ve KHK’ların yürürlükten kaldırılması

* Kanun ve KHK’larda yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması; Cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin hususlara dair hükümlerin düzenlenmesi ile bu bent kapsamındaki ilgili hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.

Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihe kadar geçerli

Bazı düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu’na, TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak şekilde KHK çıkarma yetkisi veriliyor. Bakanlar Kurulu, yetki süresi içinde birden fazla KHK çıkarabilecek.