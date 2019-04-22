Seçim sonrası tüketici güveni yükseldi: Nisanda endeks 63.5

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi marta göre yüzde 6.9 artışla nisanda 63.5 seviyesine yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK tarafından açıklanan, tüketici güveni alt endekslerindeki aylık değişimler ise şöyle:

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Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 5.1 artışla 82.2’ye,

genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4.8 artışla 82.4’e,

işsiz sayısı beklentisi (endeksteki artış işsiz sayısı beklentisindeki azalışı gösteriyor) yüzde 7.8 artışla 58.9’a,

tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 18.3 artışla 26’ya yükseldi.

Endeks 2018 Ekim ayında 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.6’yı görmüştü. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.