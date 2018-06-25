Seçim sonrası siyasi takvim: TBMM haftaya açılıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin kesin sonuçlarını 29 Haziran’da açıklamasının ardından TBMM’nin gelecek hafta açılması ve yeni yasama dönemine başlaması öngörülüyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre sandalye sayısı ilk kez 600 olan TBMM’de AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ 343 milletvekiliyla çoğunluğu alırken, Meclis’te AKP’nin tek başına yasa, ‘cumhur ittifakı’nın da diğer partilerden destek olmadan anayasa değişikliği yapamayacağı bir döneme girildi.

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YSK’nın sonuçlara itirazları 28 Haziran’da karara bağlayarak kesin sonuçları 29 Haziran’da açıklaması bekleniyor.

Bunun ardından TBMM takvimi işlemeye başlayacak ve kesin sonuçların açıklanmasından üç gün sonra genel kurul yeni yasama döneminin ilk oturumunu yapacak.

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Bu oturumda en yaşlı milletvekilli geçici başkanlık görevini üstlenecek. Milletvekili seçilen 600 isim toplantıda yemin ederek göreve başlayacak.

CHP’nin Antalya Milletvekili Deniz Baykal şu anda en yaşlı milletvekili durumunda ancak sağlık sorunları yaşayan Baykal’ın oturumu yönetip yönetemeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.

TBMM başkanı seçimi için de takvim aynı gün başlayacak. Meclis’in toplandığı ilk birleşimde, yemin töreninin ardından ilk beş gün içinde TBMM başkanı ve başkanlık divanı için adaylık başvuruları yapılacak.

İkinci beş günlük sürede de seçimler gizli oylamayla yapılacak, Meclis’in yeni başkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanı yemin edecek

Başbakan Binali Yıldırım’ın başbakanlığındaki 65’inci hükümetin görevi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek yeni dönemine başlamasıyla sona erecek.

16 Nisan referandumunda kabul edilmesinin ardından dünkü seçimle birlikte hayata geçmeye başlayan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak kararname çıkarma ve bütçe yapma hakkına sahip olurken, TBMM’yi çok partili bir dönem bekliyor.

Erdoğan, yemin etmesinin ardından sayısı 26’dan 16’ya düşürüleceği açıklanan bakanlıklara atamalar yapacak ve başkan yardımcılarını seçecek. Anayasaya göre cumhurbaşkanı birden fazla yardımcı seçebiliyor.