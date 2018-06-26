Seçim sonrası piyasalarda ‘olumlu hava’ kısa sürdü: Ekonomi politikaları bekleniyor

Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasına yönelik piyasalarda dün gözlenen olumlu hava kısa sürdü. Ekonomi yönetimi ve politikalarının nasıl şekilleneceğine odaklanan piyasalar küresel gelişmeleri de izliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ da TBMM’de çoğunluğu aldı.

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Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından dün 4.5375’e kadar gerileyerken, TL yüzde 3’e yakın kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi oldu. Ancak sonrasında piyasaların önümüzdeki dönem politikalarına ve ekonomi yönetiminde yer alacak isimlere odaklanmasının yanısıra gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle olumlu hava terse döndü. Dolar/TL 4.7235’e kadar yükselerek seçim öncesi seviyelere geldi.

‘Küresel risk iştahı azalıyor’

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, dün piyasada ilk etapta gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrışan bir hareket olduğunu ancak sonrasında tüm kazanımların geri verildiğini söyleyerek, “Piyasa seçim belirsizliğini attı, seçimden sonra yeni ekonomi yönetimini, ekonomik reformlarda aksiyon alınıp alınmayacağını izliyor. Dünkü satış dalgasının onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Öte yandan küresel riskten kaçışın etkili olduğu bir ortamdayız, ticaret savaşı konularının derinleşmesiyle küresel risk iştahı azalıyor, borsalarda satışlar artıyor” dedi.

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‘Dolar/TL’de yukarıda 4.77-4.80 bölgesine gidiş isteği artacak’

Erkan, şöyle devam etti: “Hem küresel koşulların desteklemiyor olması hem de bundan sonra ekonomi başlıklarına yönelik sorular soruluyor olması TL’de değer kaybında etkili ve kurda aşağı potansiyeli sınırlıyor. Dolar/TL’de yukarıda 4.77-4.80 bölgesine gidiş isteği artacaktır. Piyasa ekonomi yönetimini, Erdoğan’ın faizler konusunda bir aksiyon alıp almayacağını izleyecek. Bu sorular seçim öncesinde de vardı, seçim sonrasında da sorulmaya devam edilecek.”

Dolar/TL bu sabah saat 9.30’da 4.69 seviyesinde bulunuyor.

Temkinli dalgalı seyir

Analistler bundan sonra Erdoğan’ın oluşturacağı ekonomi ekibinin yanı sıra son dönemde TL varlıklarda ayrışmaya neden olan risklere yönelik söylemlerin nasıl şekilleneceğinin piyasaların seyrinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Bu çerçevede orta-uzun vadede Erdoğan’ın Merkez Bankası (TCMB) politikaları ve faizlere yönelik sert söylemlerinin devam edip etmeyeceği, TCMB’nin bağımsızlığı konusu, ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği ve dış ilişkilerin nasıl gelişeceği belli olana kadar piyasalarda temkinli dalgalı seyir görülebileceği ifade ediliyor.