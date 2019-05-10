Seçim sonrası ilk kayyım uygulamaları: 11 muhtar görevden alındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde aralarında terör örgütü üyesi olmak ve uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 11 muhtar görevinden alındı. Muhtarların yerine vekaleten atamalar yapıldı.

Lice Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada bir muhtarın da hali hazırda tutuklu olduğu ve muhtarlar hakkında da şu suçlamalar bulunduğu bildirildi: “Silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün veya amacının propagandasını yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet etmek.”

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Kaymakamlık açıklamasında bazı basın yayın organlarında ’11 muhtarın hukuksuz bir şekilde görevlerinden uzaklaştırıldığı’ yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.