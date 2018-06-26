Seçim sonrası ABD: Türkiye S-400 alırsa F-35 teslimatını engelleyebiliriz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, öncelikli hedeflerinin tutuklu rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzelerini almasının engellenmesi olduğunu söyledi.

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’na bağlı Avrupa ve Bölgesel İşbirliği Alt Komisyonu’nun ‘Amerika’nın Avrupa Politikası’ konulu oturumda konuşan bakan yardımcısının gündeminde Türkiye vardı.

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Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre Mitchell, Türkiye’ye S-400’ler almasının sonuçları olacağını net biçimde ilettiklerini söyledi.

“ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlar getireceğiz” diyen ABD’li yetkili, Türkiye’nin S-400 alması halinde ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını engelleyebileceklerini kaydetti.

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Bakan yardımcısı, “Ulusal güvenlik kaygıları dahil belli şartlar altında F-35 teslimatını durdurmamıza izin veren yasal yetkiye sahip olduğumuza inanıyoruz” dedi.

Mitchell, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki en önemli kaygılarımız, tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson ve diğer ABD vatandaşlarıyla ABD Büyükelçiliği’nin Türk çalışanlarının serbest bırakılması, Ankara’nın Rus S-400 sistemlerini almasının engellenmesi, Suriye’nin kuzeyindeki durumun istikrara kavuşması için sahadaki güçlerimiz ve partnerlerimizle ilgili geçici anlaşma yapılması ve IŞİD’in geri dönüşünün engellenmesi.”

Yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a OHAL’i kaldırma vaadini ‘derhal yerine getirme’ çağrısı da yaptı.