Seçim sathı mailinde ‘tasarruf’: Bursa’da 23 milyonluk eşantiyon, ikram, gezi…

Bursa Büyükşehir Belediyesi seçimler yaklaşırken çıktığı üç ayrı ihale ile eşantiyon ürünü, ikram, gezi, temsil giderleri gibi harcamalar için yaklaşık 23 milyon lira ödeyecek.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin 5 milyar lira borcu olduğunu açıklarken, “Ama iflas etmiş durumda değiliz” cümlesini kurmuştu. Ancak kamu için alınması istenen tasarruf tedbirleri ve yüklü miktar borcun, Aktaş’ın seçim öncesi revaçta olan promosyon faaliyetlerine ciddi bütçe ayırmasının önüne geçemediği ortaya çıktı.

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Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Bursa belediyesi 31 Ekim’de Bursa Kültür- Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzaladı. 7 milyon 990 bin TL ödenen sözleşmeyle temsil, ağırlama ve tanıtım organizasyonları ile kent anı objeleri satın alındı. Belediye toplam 51 kalemlik harcama yaptı. Harcama yapılan kalemler arasında “30 Bursa bıçağı, 250 çini, 100 tabak, 200 el dokuma ipek şal, 500 yeşil türbe minyatürü, 15 dokuma ipek halı, 150 ibrik takımı, 10 bin şapka” gibi malzemeler bulunuyor.

Belediye halkı bilgilendirme toplantıları, basın ve tanıtım toplantıları için çıktığı ve 18 Temmuz’da sonuçlanan ihalede de tam 14 milyon 457 bin TL ödedi. Alınan malzemeler arasında şemsiye, yağmurluk, madalya, yaka kartı, ödül kupası, tükenmez kalem, kestane şekeri gibi harcama kalemleri bulunuyor. Aynı ihalede binlerce kişilik ikram, canlı yayın hizmetleri, şehirler arası VİP minibüs hizmeti de yer aldı.

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Belediye Uludağ ve İznik tanıtım turları içinse 746 bin TL ödedi. Bu geziler haziran sonu ve 29 Ekim arasında yapıldı.