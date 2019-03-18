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Yaramazlara biraz batar!

Seçim propagandası minareye çıktı

Aydın’da bir cami minaresine AKP’nin bayrağı asıldı.

Fotoğraf: Günaydın Aydın

Kamu alanlarının seçim propagandası için kullanılmaması yönündeki yasal ve ahlaki kuralları tanımayan uygulamalar, Aydın’da yaşanan son olayla zirve noktasına ulaştı.

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Aydın Günaydın gazetesinin haberine göre, Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Haydere mahallesi camisinin minaresine AKP bayrakları asıldı.

AKP Bozdoğan ilçe teşkilatı şubat sonunda okulda propoganda yapmasıyla gündeme gelmişti. AKP belediye başkan adayı Ufuk Altıntaş, Bozdoğan’da bir okulda seçmenlerde hitap edip bunu sosyal medyada paylaşınca tepki çekmişti.

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