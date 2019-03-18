Seçim propagandası minareye çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öğretmenler dışında üç meslek grubu için (polis, hemşire ve din görevlileri) 3600 ek göstergenin seçim sonrasına kaldığını duyurmuştu fakat öğretmenlerin vaadi de henüz yerine getirilmedi. Öğretmenlere müjde olarak duyurulan ek göstergeyi de içeren ikinci yüz günlük planın sonlanmasına sadece bir hafta kaldı.