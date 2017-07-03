Seçim programına aldı: Merkel, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkıyor.

Hürriyet’ten Celal Özcan’ın haberine göre hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) üç ay sonra gerçekleşecek genel seçimlerdeki programını açıkladı.

Birliğin seçim programında Türkiye ile ilgili başlıkta, Türkiye’nin stratejik ve ekonomik önemine dikkat çekilirken, “Bu nedenle Türkiye’yle AB arasında ilişkileri daha derinleştirmek istiyoruz. Sıkı ve özel bir işbirliği hem Avrupa’daki hem de Türkiye’deki insanların yararına. Türkiye ile AB arasında mümkün olduğunca güçlü bir işbirliği, dış ve güvenlik politikaları sorunlarında stratejik işbirliklerinden yanayız” dendi.

Ancak ortaklık vurgusuna rağmen Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı çıkıldığı ifade edildi: “Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini reddediyoruz, çünkü üyelik şartlarını yerine getirmiyor. Türkiye’de hukuk devleti, özellikle ifade ve basın özgürlüğü konularında yaşanan son gelişmelerden ise büyük endişe duyuyoruz.”