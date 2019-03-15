Seçim öncesi kesenin ağzı açıldı: Bütçe bir ayda 17 milyar lira açık verdi

Bütçe şubat ayında 16.8 milyar lira açık verdi ve aynı ayda faiz dışı açık 2.1 milyar lira oldu. Böylece geçen yılın ocak-şubat döneminde 201 milyon lira olan bütçe açığı bu senenin aynı döneminde 11.7 milyar liraya yükselmiş oldu.

Fotoğraf: Reuters

Bu dönemde faiz dışı açık (faiz harcamaları dışında kalan) ise 12.5 milyar liradan 10.3 milyar liraya geriledi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Şubat 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri’ verilerine göre, geçen yılın aynı ayında 1.9 milyar lira olan bütçe açığı 16.8 milyar liraya tırmandı.

Buna karşılık faiz dışı açık, geçen yılın aynı ayındaki 4.8 milyar liradan 2.1 milyar liraya geriledi.

Bütçe giderleri yüzde 33.2 arttı

Bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.7 artarak 67 milyar liraya, bütçe giderleri ise yüzde 33.2 artarak 83.7 milyar liraya yükseldi.

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Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 9.4 artarak 57.5 milyar liraya, faiz dışı bütçe giderleri de yüzde 22.8 artarak 69 milyar liraya çıktı.

Geçen yıl Yeni Ekonomik Program açıklandığında ekonominin ‘dengelenme döneminde’ sıkı ekonomik politikalar izleneceği söylenmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde çok daha sıkı para politikası ve mali politika ortaya koyacaklarını belirterek, “Para ve maliye politikası açısından çok daha sıkı ve koordineli bir süreç olacak” demişti.