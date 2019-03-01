Seçim öncesi ikinci KOBİ paketi: 17 bankadan 25 milyar lira kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünden itibaren ikinci KOBİ değer kredisinin devreye alındığını, Hazine garantili 25 milyar liralık yeni pakete 17 bankanın katıldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ocak başında ilk uygulanan KOBİ değer kredisi toplamda 20 milyar liralık bir paketten oluşmuştu.

Reklam

Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz” dedi.

Bakan, kredinin Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni bir paket olduğunu krediye 17 bankanın katıldığını belirtti.

Kredide Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20 milyar TL tutarında kefaleti bulunacak. Hazine destekli kredi 6 ay anapara ödemesiz 36 ay vadeli olacak. Aylık yüzde 1.54, yıllık yüzde 18.48 faiz oranı uygulanacak.

Reklam

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamada da KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmelerin yararlanabileceği ifade edildi.

Açıklamada kredilerin ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1.5 milyon TL’ye kadar kullandırılabileceği belirtildi.

TBB’nin verdiği bilgilere göre 2019 başında uygulanan ilk KOBİ değer kredisiyle 80 bin 269 KOBİ toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına kavuştu.