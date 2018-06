Seçim öncesi harekat tartışılırken: Asker 25 kilometre ilerledi Kandil 90 kilometre

Hükümet, PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik seçim öncesi kara harekatı yapılabileceğinin işaretini verirken sahadan gelen haberler askerlerin bu aşamada Kandil’den uzakta olduğunu gösteriyor. Kara birliklerinin geçen üç ayda Irak’ta 25 kilometre ilerlediği belirtilirken, 90 kilometre derinlikteki Kandil’e yoğun hava harekatı yapılması gündemde.

TSK’nın bir süredir Irak’ın kuzeyinde yaptığı operasyonlar, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın “Türkiye Kandil’e girebilir, her an her şey olabilir” sözlerinin ardından siyasi boyut kazandı. AKP’ye yakın medya kuruluşları dahil yapılan birçok yorumda TSK’nın Kandil’e 24 Haziran seçimleri öncesinde girebileceği belirtiliyor.

Afrin’den yoğun hava harekatı

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre konuyla ilgili kaynaklar Kandil’e, Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcında 72 uçağın katılımıyla yapılan hava harekâtlarından daha şiddetli hava taarruzları yapılabileceğini, operasyon süresinin Afrin’dekinden daha uzun olabileceğini, eş zamanlı olarak da yoğun Fırtına obüsü atışları yapılabileceğini söyledi.

Bir güvenlik yetkilisi, “Kandil hedef alındığında hemen akla kara birliklerinin harekete geçip ilerleyecek olması gelmesin. Bölgenin koşulları nedeniyle çok yoğun hava operasyonları olur. Kara birliklerine sonra sıra gelir” dedi.

‘Bordo bereliler uçaklar için hedef işaretliyor’

Kuzey Irak’ta yoğunlaştırılan operasyonlarda Yüksekova 3. Sınır Tümen Komutanlığı’na bağlı komandolar ile Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı öne çıkarken, olası yoğun hava taarruzlarında hedeflere işaretleme yapmak amacıyla uç noktalarda ‘Bordo Bereli’ olarak bilinen Özel Kuvvetler’in de sızma girişimi yaptığı öğrenildi. TSK unsurlarının Kuzey Irak içinde 25 kilometre kadar derinliğe indiği biliniyor.

Temkinli yaklaşım

Tüm bu gelişmelere rağmen Uğur Ergan’a bilgi veren güvenlik kaynakları, Türkiye sınırına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 90 kilometre olan Kandil hedefli operasyonla ilgili, siyasilere göre daha temkinli davranıyor. 10 Mart’ta başlatılan operasyonlarda şu ana kadar Hakurk bölgesinde gelinen noktayla bölgenin son derece zor coğrafi koşullarının dikkat alınması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Bölgede unutulmaması gereken bir diğer faktör de İran’ın tutumu olacak. Sızan bilgilere göre Kandil’in çift taraflı olarak kuşatılmasında İran’la ‘şu an için’ varılmış net bir görüş birliği yok. Ancak bölgede Barazgir Vadisi’nin önemli bir kesiminin ele geçirilmesinin PKK’nın Kandil’den Türkiye’ye ve Sincar’a yönelik hareketliliğine ciddi düzeyde darbe vurabileceği değerlendiriliyor.

Hakurk bölgesindeki operasyonlarla Kandil istikametinde 11 kadar üs bölgesi kurulmasının temel felsefesinin, ‘alıp çekilme yerine, terörü kaynağında yok etme’ olduğu belirtildi.