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Yaramazlara biraz batar!

Seçim öncesi: Erdoğan’ın üniversite diploması AİHM gündeminde

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Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, 24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tartışmalı üniversite diploması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre 1 Temmuz 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminden dört gün önce de diplomasının sahte olduğunu savunan ve dava açan Güler, Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunu olduğu söylenen Erdoğan’ın, mezun olduğu fakülte ve bölüme ilişkin tartışmalarda iç hukuk yolu tükenince AİHM’e başvuru yaptı.

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Güler ayrıca, 16 Nisan referandumunun ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oyları geçerli saymasına ilişkin de dava açmıştı. Bu davada da iç hukuk yolları tükenince, Güler konuyu AİHM’e taşımıştı.

Güler’in referandum ve Erdoğan’ın diplomasına ilişkin davalarını aynı dosyaya alan AİHM, raportörler aracılığı ile yarın başvuru hakkında ilk değerlendirmesini yapacak.

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Ne olmuştu?

Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasına sahip olup olmadığı son olarak 2016 yılının temmuz ayının ilk günlerinde gündeme gelmişti.

Eski YARSAV başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin seçim tutanağının ‘tam kanunsuzluk’ içerdiği gerekçesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulunmuştu.

Marmara Üniversitesi, iddiaları ‘haksız’ ve ‘mesnetsiz’ diye nitelerken, Erdoğan’ın üniversitenin işletme bölümünden mezun olduğunu duyurmuştu.

Erdoğan ise ‘tartışmalı’ diplomasının yeniden gündeme gelmesine ilişkin ‘sınıf arkadaşı’ Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat’a şöyle seslenmişti: “Arşivden çıkart şu diplomayı.”

Bir türlü ortaya çıkarılamayan diploma için son olarak Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER), Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi’nden değil Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu’ndan mezun olduğunu belirtmişti.

Erdoğan’ın diplomasını Diken, YSK Başkanı Sadi Güven’e sormuş, Güven’in yanıtı ise, “Sorularınıza verecek yanıtım yok” olmuştu.

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