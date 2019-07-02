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Yaramazlara biraz batar!

Seçim öncesi belediyeye devredilen Ardıl barajı, AKP kaybedince geri alındı

HDP’nin Meclis’e verdiği bir soru önergesinde Gaziantep’te 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Gaziantep’teki Araban Belediyesi’ne devredilen Ardıl Barajı’nın, AKP’nin seçimi kaybetmesinin ardından ilçe belediyesinden geri alınarak yönetim ve işletmesinin Nizip Belkıs Sulama Birliği’ne verildiği belirtildi.

Fotoğraf: DSİ

HDP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis’e konuya ilişkin bir soru önergesi iletti.

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Bakan Pakdemirli’nin yanıtlaması istenen sorular şöyle:

  1. Ardıl Barajı’nın yönetiminin 31 Mart yerel seçimlerinden önce Araban Belediyesine verilmiş olmasına rağmen seçimden sonra barajın yönetimi neden belediyenin elinden alınmıştır?
  2. Hükümetiniz Gaziantep Araban yerelinde iktidarını kaybettiği için mi seçimden hemen sonra barajın yönetimini belediyenin elinden almıştır?
  3. AKP Gaziantep, Araban’da belediyeyi kaybetmemiş olsa idi Ardıl Barajı’nın yönetimi konusunda aynı davranış sergilenecek miydi?
  4. Yerellere hizmet götürürken iktidarınıza destek verip vermediğine göre mi hizmet götürüyorsunuz?
  5. Ardıl Barajı’nın yönetiminde önemli olan barajın doğru yönetilmesi midir? Yoksa doğru yönetmektense, yönetenlerin direk iktidarınıza bağlı ve iktidarınız gibi düşünmesi midir?
  6. Ardıl Barajı’nın doğru yönetilmemesinden kaynaklı tarım arazilerini sulama konusunda sıkıntı yaşayan çiftçilerin mağduriyetini nasıl gidereceksiniz?
  7. Ardıl Barajı’nın yönetiminin mevcut Araban Belediyesi’ne kesinlikle verilmemesi yönünde bir bürokratın talimat verdiği doğru mudur?

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